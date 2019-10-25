Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Политика Пушков: Германия не созрела для отмены санкций Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.

Экономика Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.

Политика Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшую встречу с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Происшествия Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.

Политика Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье "Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.

Армия и оружие США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.

Шоу-бизнес Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Шоу-бизнес Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.

Происшествия Ребенок «без лица» родился в Португалии По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.