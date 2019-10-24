Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Общество Еще один гей рассказал о пытках в Чечне Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.

Наука Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

Футбол «Ахмат» и «Арсенал» не выявили победителя Матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» завершился вничью. Игра, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 1:1.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Старшая дочь Анастасии Заворотнюк придет на шоу Андрея Малахова Стало известно, кто ведет аккаунт в Инстаграме в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, как ранее сообщалось, диагностировали рак головного мозга.

Шоу-бизнес Адель сильно похудела после развода с мужем После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.

Наука В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон» Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Фигурное катание Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Общество Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида «Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Политика Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.

Авто Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей Эксперты по подержанным автомобилям назвали три лучшие иномарки по цене до 300 тыс. рублей. Все модели экономичны и неприхотливы.

Происшествия Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.

Единоборства Отец Хабиба предложил провести бой между Конором и Махачевым Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, кого бы хотел видеть оппонентом друга и спарринг-партнера своего сына Ислама Махачева.