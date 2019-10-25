Финансы

Газета Республика БашкортостанГазета Республика БашкортостанЦентробанк снизил ключевую ставку

Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки

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