Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Космос
В Солнечной системе может появиться новая карликовая планета
Ученые обнаружили, что астероид имеет сферическую форму и все шансы занять место Цереры в качестве самой маленькой карликовой планеты Солнечной системы.
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов отменил постановление ВС, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
Авто
FAW привезет в Россию еще две модели
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Общество
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Происшествия
Полицейские Харькова месяц разъезжали на краденом авто
Позже знакомый харьковчанин сообщил мужчине, что нашел его машину. Как оказалось, уже около месяца на краденом авто ездят полицейские.
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Общество
Умер известный диссидент Владимир Буковский
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Политика
В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского
После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Армия и оружие
Украинская контрразведка поймала луганского дезертира
Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.
Политика
Президент Абхазии переназначил глав Минобороны, МВД и МИД
Президент Абхазии Рауль Хаджимба переназначил прежних глав Минобороны, министерства внутренних дел и МИД, следует из указов, размещенных на сайте главы республики.
Авто
Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в РФ
Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.
Футбол
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ротор»
Сразу два бывших тренера московского «Спартака» стали кандидатами на пост нового наставника «Ротора».
Общество
Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде
Противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича подрались в суде Киева, сообщил сайт RT со ссылкой на «Диалог.UA».
Политика
СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата
По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.