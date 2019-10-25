Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Кино
Стивен Кинг оценил первые отзывы на «Доктор Сон»
Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о фильме «Доктор Сон», ставшем сиквелом к культовому фильму «Сияние», снятого по его одноименному роману.
Культуромания 08:25
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Общество
Подозреваемого в шпионаже в пользу России мужчину задержали в Польше
Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.
ФАН 08:38
Футбол
Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё
Чемпионат 11:52
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
URA.Ru 10:38
Здоровье
Медики выявили напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa, медики составили список напитков, которые должны быть под запретом у людей, чей возраст перешагнул 50-летний рубеж.
ToDay News Ufa вчера в 07:56
Технологии
В Подмосковье появилась первая в России виртуальная карта «Стрелка»
Ранее функция оплаты проезда с использованием устройств с технологией NFC была доступна только владельцам банковских карт.
Вести Подмосковья 07:37
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0
Говорит Москва вчера в 11:35
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Армия и оружие
Украинская контрразведка поймала луганского дезертира
Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.
Lenta.ru 12:09
Экономика
РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
ТАСС вчера в 22:20
Теннис
Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на итоговом турнире WTA
Во вторник, 29 октября, на турнире с призовым фондом 14 млн долларов будут сыграны два матча в Красной группе, где лидируют японка Наоми Осака и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.
Вести.Ru 11:50
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Как сообщается на сайте «Блюз», нападающий не сыграет в ближайшее пять месяцев. Он будет проходить курс лечения от травмы плеча.
ProstoProSport 12:26
Происшествия
Мужчина открыл огонь у французской мечети
Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.
Газета.Ru 12:21
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Экономика
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
РБК 10:01
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
"В стратегии определяются составляющие этого процесса: инновационное обновление отрасли, максимальная локализация производства в России", - коротко обрисовал Медведев прописанные в ней задачи.
Российская газета 10:26
Футбол
ВАР Мешков спас судью Карасева, но не ЦСКА
Красно-синие еще в первом тайме после вмешательства видеоарбитра получили право на пенальти, но не реализовали его и в итоге проиграли (0:1). ЦСКА — Динамо Фол Рыкова На 18-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» ошибся арбитр Сергей Карасев, не заметивший нарушение правил со стороны защитника гостей Рыкова.
Спорт-Экспресс вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Происшествия
Солдат расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье
Телеканал Санкт-Петербург 25 октября в 08:27
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Российская газета 07:39
Авто
FAW привезет в Россию еще две модели
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня 09:43
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня вчера в 11:42