Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК25 октября в 11:09

МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки

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DP.RU25 октября в 06:32

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

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Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п

Газета.Ru25 октября в 11:07
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Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0

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Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
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Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.
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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы

Как сообщается на сайте «Блюз», нападающий не сыграет в ближайшее пять месяцев. Он будет проходить курс лечения от травмы плеча.
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Мужчина открыл огонь у французской мечети

Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.
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Красно-синие еще в первом тайме после вмешательства видеоарбитра получили право на пенальти, но не реализовали его и в итоге проиграли (0:1). ЦСКА — Динамо Фол Рыкова На 18-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» ошибся арбитр Сергей Карасев, не заметивший нарушение правил со стороны защитника гостей Рыкова.
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Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

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FAW привезет в Россию еще две модели

В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
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Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня вчера в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
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