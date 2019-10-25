Финансы
ТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
Читать в источнике
Оценить268
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газета25 октября в 06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
«Самое неожиданное – масштаб пересмотра прогноза инфляции». Эксперты о резком снижении ставки ЦБ
Ведомости25 октября в 08:11
ФИНАМ: На текущий момент может быть целесообразным открытие длинных позиций по ОФЗ с наибольшей дюрацией
Finam.Ru25 октября в 10:04
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 13:11
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Единоборства
Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами
Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru вчера в 14:05
Авто
Представлен Volkswagen Golf восьмого поколения
Авторевю 24 октября в 14:45
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс
Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице "ВКонтакте" заявила, что власти Украины начинают осознавать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые военные группировки.
Газета.Ru 12:55
Футбол
Зе Луиш и Педро Роша рады победе «Спартака» над «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 14:22
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
RT на русском 07:22
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
RT на русском 13:53
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 14:35
Армия и оружие
ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском вчера в 16:44
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Суть событий 09:43
Космос
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Ореанда-Новости 24 октября в 14:37
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Общество
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Политика
Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов
Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Донбасс, чтобы поговорить с нацистами, которые сорвали разведение сил в поселке Золотое.
Pravda.Ru вчера в 09:14
Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Sportbox.RU 11:45
Киберспорт
ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Cyber.sports.ru 13:32
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Российская газета 10:37
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Общество
Видео с толстой кошкой на беговой дорожке стало популярным в Сети
Толстая кошка по кличке Синдер на беговой дорожке стала звездой Сети.
Вечерняя Москва 24 октября в 17:07
Политика
В офис Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
"По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого", - сказано в видеоролике.
ТАСС 14:55
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21