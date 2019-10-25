с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.

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Политика Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице "ВКонтакте" заявила, что власти Украины начинают осознавать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые военные группировки.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Армия и оружие ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Армия и оружие Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.

Космос Учёные зафиксировали рождение нового элемента Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.

Общество В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».

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Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

Экономика Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».