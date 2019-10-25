Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить267
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газета25 октября в 06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
«Самое неожиданное – масштаб пересмотра прогноза инфляции». Эксперты о резком снижении ставки ЦБ
Ведомости25 октября в 08:11
МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Шоу-бизнес
Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» пожать ему руку
Общество
Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября
27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.
Армия и оружие
Стало известно о ликвидации лидера «Исламского государства»
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Наука
Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс
Армия и оружие
В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Общество
Врачи назвали минусы возвращения ежегодного перехода на зимнее время
Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.
Происшествия
В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh
На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Политика
Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Общество
50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт
Теннис
Соболенко обыграла Бертенс в финале турнира «Элит Трофи»
Арина Соболенко стала победительницей турнира «Элит Трофи». В финале представительница Беларуси обыграла Кики Бертенс.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.