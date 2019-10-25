с чего всё началось

Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Происшествия В Приморье прохожие спасли девочку от педофила В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Армия и оружие Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети Дополнительный контингент российских военных полицейских прибыл в Сирию для отвода курдов-террористов в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Политика Марию Бутину освободили из тюрьмы в США Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.

Политика США продолжили попытки отговорить Турцию от покупок российских С-400 США все еще пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400, пишут СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

Происшествия В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.

Технологии Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.

Политика Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С» Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.

Транспорт В России могут ввести оплату проезда пустыми бутылками Предполагается, что россияне будут сдавать в фандоматы пластиковую и стеклянную тару, а также жестяные банки, а взамен получать баллы на транспортные карты, которые будут использовать для оплаты проезда.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Общество В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери Новые вагоны плацкарт и купе, сделанные в виде двухвагонного сцепа, не будут иметь хлопающих дверей между вагонами, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Общество Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Политика Аваков выступил в защиту «Азова» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.

Общество Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.

Общество Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря.

Политика Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

Футбол Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Происшествия В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.

Происшествия В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Футбол Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.