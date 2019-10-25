Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Культура «Слабое звено» возвращается на экраны Популярное шоу «Слабое звено» вновь вернется на российские экраны. За новым сезоном телевикторины можно будет следить на канале МИР.

Политика Аваков выступил в защиту «Азова» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.

Политика Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.

Общество Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Происшествия В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Культура Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес» Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".

Транспорт Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.

Армия и оружие Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети Дополнительный контингент российских военных полицейских прибыл в Сирию для отвода курдов-террористов в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Здоровье Под Тюменью число пострадавших от «гаффской болезни» выросло Из озера Андреевское около деревни Ачиры запрещено вылавливать рыбу после того, как среди местных жителей были зафиксированы случаи заболевания «гаффской болезнью», Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Тюменской области к 25 октября госпитализировали 8 человек.

Кино В Сети появился финальный трейлер девятых «Звездных войн» Трейлер ленты появился на видеохостинге YouTube. «Сага закончится, но история будет жить вечно», - гласят титры ролика.

Авто Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.

Экономика Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.