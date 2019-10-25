Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50

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