Финансы
ТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50
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Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
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Накануне сообщалось, что иммиграционно-таможенная служба США подала иммиграционное уведомление на Бутину для содержания ее под стражей в этом ведомстве до момента депортации в Россию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
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На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт вчера в 19:07
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".
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РИА Новости 12:50
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Еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых арестовали на Ставрополье
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У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва 23 октября в 07:19
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Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
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Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
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