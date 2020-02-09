Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам В портфелях корпоративных кредитов российских банков заметно увеличился объем ссуд, проценты по которым привязаны к различным рыночным ставкам.

Здоровье Карантин в школах Читы закончится 13 февраля Ученики 9-11-х классов выйдут на уроки 13 февраля, 12 февраля девятиклассники придут в школы для прохождения итогового собеседования по русскому языку.

Общество Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.

Политика Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Общество «Ъ»: интернет-компаниям попросили компенсацию за бесплатный интернет Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей выступила с предложением компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет".

Происшествия Пять человек погибли при взрыве в Кабуле В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Общество Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров: теперь по понедельникам ровно в 9 утра они должны присутстовать на общем совещании.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Общество «Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха Федеральная информационная система качества атмосферного воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения «информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания», пишет Чемезов.

Политика МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата» В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.