Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам В портфелях корпоративных кредитов российских банков заметно увеличился объем ссуд, проценты по которым привязаны к различным рыночным ставкам.
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Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Коммерсантъвчера в 17:17

Сергей Суверов (Москва): Снижение ставок – сейчас мировой тренд

Давыдов.Индексвчера в 10:29

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новости08 февраля в 00:00

Эпидемия в Китае может повлиять на перспективы понижения ставки ЦБ РФ в марте

ПРАЙМвчера в 04:06

Банк России вновь снизил ключевую ставку до 6%

Mirmol.ru08 февраля в 00:14

Советник ЦБ Китая призвал рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам

Вести.Ruвчера в 09:11

Банк России снизил ключевую ставку до 6% - кредиты подешевеют

ZAB.RU07 февраля в 21:56
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru вчера в 13:24
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Карантин в школах Читы закончится 13 февраля

Ученики 9-11-х классов выйдут на уроки 13 февраля, 12 февраля девятиклассники придут в школы для прохождения итогового собеседования по русскому языку.
Чита.Ру вчера в 06:50
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Шоу-бизнес

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У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС вчера в 07:57
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Российская газета вчера в 03:33
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru вчера в 22:01
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.
РБК 01:00
Экономика

Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок.
Lenta.ru вчера в 21:35
Космос

Решена 40-летняя загадка о таинственных космических полях

Международная группа ученых раскрыли 40-летнюю загадку о таинственных возмущениях магнитных полей в межпланетном пространстве.
Lenta.ru вчера в 22:47
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте.
Автоновости дня 00:13
Общество

«Ъ»: интернет-компаниям попросили компенсацию за бесплатный интернет

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей выступила с предложением компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет".
ТАСС 01:14
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Экономика

Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
РБК вчера в 06:48
Общество

Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров

Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров: теперь по понедельникам ровно в 9 утра они должны присутстовать на общем совещании.
Авторадио вчера в 05:40
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Общество

«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха

Федеральная информационная система качества атмосферного воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения «информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания», пишет Чемезов.
РБК вчера в 16:00
Политика

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
РИА Новости 01:16
Общество

В Ленобласти депутат предложил переименовать Санкт-Петербург

По словам Петрова, произношение названия города с приставкой «Санкт-» становится все труднее.
Gazeta.SPb 09 февраля в 22:42
Энергетика

В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти

Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Rambler News Service 09 февраля в 07:56
Общество

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия вчера в 18:53
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