Финансы
TatCenterЦентробанк снизил ключевую ставку до 5,5%
Отмечается, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В октябре 2019 года аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова заявили, что к 2021 году Центробанк может снизить ключевую ставку до 5%.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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