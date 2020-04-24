Финансы
KM.ruБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Центробанк РФ днем 24 апреля заявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта. Теперь она составляет 5,5% годовых. Снижение показателя отражает консенсус-прогнозы большинства экспертов, пишут «Ведомости».
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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Marca назвала самых невезучих игроков в истории футбола
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Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая
Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая.
Независимое телевидение Севастополя 06:42
Общество
Ректор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
Деловое.ТВ 09:55
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Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
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Общество
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РБК 10:21
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркое лето в России
Невские Новости вчера в 23:59
Общество
Россия обогнала КНР по числу случаев заражения коронавирусом
Москва, 27 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147, что на 2681 больше, чем в Китае.
REGNUM 04:28
Общество
Собянин: усиленный режим дезинфекции питьевой воды введен в Москве
Усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:09
Происшествия
Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова.
Коммерсантъ 09:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Здоровье
У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:44
Здоровье
Военный госпиталь в Краснодаре начнет принимать больных коронавирусом
В краснодарском военном госпитале предусмотрено 30 коек. Переквалифицировать его должны с 15 мая, говорится в распоряжении.
Краснодарские известия 00:30
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Наука
В Антарктиде нашли первую ископаемую лягушку
В Антарктиде обнаружили фрагменты скелета лягушки: земноводное обитало на континенте миллионы лет назад.
Новый День вчера в 02:36
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Российские регионы начали массово вводить масочный режим
Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Lenta.ru 07:36
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Политика
В РПЦ объяснили изображение Путина в храме Минобороны
В Русской православной церкви объяснили появление изображения президента РФ Владимира Путина на стенах храма Вооруженных сил страны.
Neva.Today 24 апреля в 15:40
Общество
Братья Дуровы могут не вернуть деньги инвесторов Gram
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Хайтек+ 09:52
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
РИА Новости 12:22
Происшествия
В Екатеринбурге в спецприемнике для мигрантов произошли беспорядки
Сообщается, что зачинщик ситуации – иностранец, временно размещенный в спецприемнике перед депортацией, ранее судимый.
Evo-rus.com 09:25
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Шоу-бизнес
Тимати вспомнил Егора Крида: «Мне плохо и грустно без Егорки»
Рэпер и продюсер Тимур Юнусов (Тимати) вспомнил сотрудничество с Егором Кридом во время обсуждения в соцсетях.
Суть событий 02:44
Экономика
Прибыль adidas упала на 95%. Что ждет спортивный бренд
Выручка производителя спортивных товаров за первые три месяца года упала на 19%, до €4,75 млрд.
РБК 11:03
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
Происшествия
Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий
Пятигорский городской суд арестовал бывшего мэра города Льва Травнева.
Российская газета вчера в 11:37