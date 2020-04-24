Финансы

Государственные ВестиГосударственные ВестиБанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Банк России отметил, что регулятор перешел в область мягкой денежно-кредитной политики. Российский рынок акций нейтрально отреагировал на эту новость, однако через некоторое время все же развернулся к росту.
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