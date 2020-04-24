Финансы
Государственные ВестиБанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Банк России отметил, что регулятор перешел в область мягкой денежно-кредитной политики. Российский рынок акций нейтрально отреагировал на эту новость, однако через некоторое время все же развернулся к росту.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Утверждается, что в основу новинки ляжет процессор Snapdragon 710 разработки Qualcomm.
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В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
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Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Власти Чечни приняли своевременные ограничительные меры, что позволило контролировать ситуацию с COVID-19 в республике, сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Происшествия
В ДТП с пятью автомобилями в Орле погиб человек
Водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир и водитель автобуса доставлены в больницу. Пассажиров в маршрутке не было.
Российская газета 07:50
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Матвиенко: перевод школьников на онлайн-обучение не планируется
Перевод школьного образования в онлайн на постоянной основе не планируется, оно будет снова очным после окончания эпидемии коронавируса, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Общество
В Севастополе режим повышенной готовности продлят до 30 мая
"Врио губернатора [Михаил Развожаев] заявил, что продлит режим повышенной готовности до 30 мая, а режим самоизоляции будет действовать как минимум до 30 апреля", - говорится в сообщении.
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Академик назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале "Россия-1" рассказал про "определенный" цикл коронавирусных инфекций.
Medical Note 00:39
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Коммерсантъ 09:42
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Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 25 апреля в 08:38
Армия и оружие
На севере-востоке Сирии пропали двое американских военных
Военная машина армии США подверглась нападению неизвестной вооруженной группы в провинции Дейр-эз-Зор, судьба двух американских военнослужащих, находившихся в автомобиле, неизвестна, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия Фадаия".
РИА Новости 07:58
Наука
Расшифрован геном вируса простого герпеса
Немецкие и британские ученые расшифровали геном вируса герпеса простого типа, который оказался сложнее, чем считалось ранее.
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Общество
Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Экономика
ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита.
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В Сети показали изображения новой Lada 4x4
Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
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Технологии
У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
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Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
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Коронавирусом заразился сотрудник прокуратуры Липецкой области
В Липецкой области коронавирус подтвержден у одного из сотрудников прокуратуры.
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РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru 02:01
Общество
Власти Москвы прокомментировали сообщения об аннулировании пропусков
Сообщения об аннулировании пропусков у журналистов и бизнесменов в Москве в понедельник не были сбоем, данные не прошли проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 09:36
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Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
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Режим въезда в Ивановскую область будет ужесточен
Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
Частник.Ru 05:24
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Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25