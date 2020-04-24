Банк России отметил, что регулятор перешел в область мягкой денежно-кредитной политики. Российский рынок акций нейтрально отреагировал на эту новость, однако через некоторое время все же развернулся к росту.

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 96

Общество В России приняли закон о выплатах семьям с безработными Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.

Экономика Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц. 87

Общество Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. 197

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 122

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 5,8K

Политика Аптеки США стали в 46 раз больше закупать антималярийного препарата Вашингтон, 26 апреля 2020, 02:08 — REGNUM Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в аптеки США возросли в 46 раз после слов американского лидера Дональда Трампа о применении этого средства против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.

Космос Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой Ученые пишут, что светило стремительно вращается вокруг черной дыры, совершая полный оборот каждые девять часов и постепенно теряет массу, однако, по всей вероятности, будет оставаться массивнее Юпитера ближайшие триллионы лет.

Технологии Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя, — цитирует эксперта РИА Новости. 2

Общество Глава новосибирского МВД подал в отставку Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. 212

Общество В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,2K

Происшествия Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован Спасатели локализовали возгорание на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты Техпрогресс под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

Политика Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин. 2,5K

Наука Ученые установили, как коронавирус попадает в организм Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм. 13