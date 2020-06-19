Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.

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Политика Японский премьер намерен провести референдум по Конституции Синдзо Абэ, срок полномочий которого истекает через год с небольшим, одной из своих главных политических целей считает пересмотр статьи Основного закона, которая провозглашает отказ Токио от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах – передает телеканал NHK. 6

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Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. 180

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