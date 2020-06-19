Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе
В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
Общество
Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс вчера в 09:06
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший
В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
Общество
Путин наградил пятерых врачей званиями Героев труда
Своим указом президент наградил этим высоким званием пятерых врачей: главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, главврача 52-й больницы Марьяну Лысенко, главврача питерской Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача нижегородской больницы №29 Юлию Гаревскую и врача Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль.
Российская газета 03:34
Общество
7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Общество
Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
Комсомольская правда вчера в 20:52
Политика
Японский премьер намерен провести референдум по Конституции
Синдзо Абэ, срок полномочий которого истекает через год с небольшим, одной из своих главных политических целей считает пересмотр статьи Основного закона, которая провозглашает отказ Токио от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах – передает телеканал NHK.
Эхо Москвы 03:31
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов
Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 19 июня в 09:08
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Происшествия
На фанатов «Спартака» завели уголовное дело
Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело в отношении фанатов футбольного «Спартака», сообщается на официальном сайте московского главка МВД.
Моссовет вчера в 08:16
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Происшествия
Неизвестные выломали дверь в квартире Петра Верзилова в Москве
Как отмечает издание «Медиазона», в 7.16 Верзилов успел сообщить, что у него ломают дверь, с тех пор телефон активиста недоступен.
Говорит Москва 04:55
Происшествия
Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором
Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Происшествия
Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию
Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю.
Известия 04:10
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
Тарантас Ньюс 19 июня в 05:42
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 08:50
Происшествия
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Ефремова
Актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем, сообщил источник, близкий к следствию.
Взгляд.ру вчера в 05:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
О погоде в июле месяце рассказали в Гидрометцентре.
Псковское агентство информации 03:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Гаджеты
Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 получит 3-дюймовый экран
По сравнению с нынешними смартфонами, Unihertz Jelly 2 имеет в 2 раза уменьшенный дисплей.
Evo-rus.com 03:51