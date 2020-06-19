Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
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В своем посте в социальной сети известный доктор Александр Мясников поделился с читателями, чем хороший врач отличается от плохого.
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Дни24 05:30
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Украинские военные возобновили испытания ракетного комплекса «Нептун»
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Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
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Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне
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