с чего всё началось

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 595

Общество Росстат рассказал о показателях безработицы в мае На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице. 4

Экономика Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9% Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле). 1

Автоспорт Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.

Политика Владимир Путин выступит с обращением к нации Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс". 3,6K

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 852

Здоровье Доктор Мясников рассказал, как распознать плохого врача В своем посте в социальной сети известный доктор Александр Мясников поделился с читателями, чем хороший врач отличается от плохого. 341

Транспорт В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение В Мурманской области с опережением графика открыли движение по новому участку железнодорожного пути в обход разрушенного моста, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. 2

Общество В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона. 10

Футбол «Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом» «Спартак» прибыл в Тулу, где проведет первый матч после возобновления Тинькофф РПЛ против местного «Арсенала».