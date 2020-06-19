Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума

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Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Футбол

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Политика

Пушков прокомментировал снос памятников в США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

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Политика

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США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.
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Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
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Наука

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Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
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Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
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Происшествия

Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

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В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
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Создатели «Зверополиса» работают над новым мультфильмом о волшебниках

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Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму

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