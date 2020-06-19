Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Футбол
«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»
Lenta.ru вчера в 11:36
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru вчера в 05:07
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Известия вчера в 16:07
Футбол
«Шахтер» в 13-й раз стал чемпионом Украины
Донецкий клуб обеспечил себе титул за пять туров до конца чемпионата благодаря победе над «Александрией» (3:2). Для «Шахтера» это 13-е чемпионство в истории и четвертое подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 14:24
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Политика
Пушков прокомментировал снос памятников в США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США
США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.
BFM.ru 01:51
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Технологии
Ученый предсказал конец света 21 июня
Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 18 июня в 01:57
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Интерфакс вчера в 21:22
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Наука
Учёные из Дании раскрыли многолетний секрет жжения крапивы
ToDay News Ufa 01:25
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° вчера в 01:51
Происшествия
Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег
Полицейский задержан в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба ведомства по Республике Коми.
Вести.Ru вчера в 04:16
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru 19 июня в 19:44
Музыка
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
В США с молотка за рекордную сумму ушла акустическая гитара покойного фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна.
Невские Новости вчера в 22:42
Футбол
Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»
Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 15:43
Путешествия
Полноценный курортный сезон откроется в Краснодарском крае 21 июня
Все гостиницы, отели и курорты возобновляют работу с 21 июня в одном из основных туристических регионов России - Краснодарском крае, обязательным остается помещение на 14-дневную изоляцию в обсерватор граждан, прибывших из-за рубежа.
ТАСС вчера в 17:07
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54