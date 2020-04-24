Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новостивчера в 01:00

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Интерфакс24 апреля в 16:57

Аналитики считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 5% летом

ТАСС24 апреля в 12:04

Предстоящая неделя вряд ли будет для рынков спокойной

Finam.Ru24 апреля в 14:00

Рубль парадоксально отреагировал на снижение ставки ЦБ

Московский Комсомолец24 апреля в 10:47

Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

ПРАЙМ24 апреля в 14:41

Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост

Urbc.Ru24 апреля в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:30, Ашберн

Комментарии

Авто

ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога

Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
17
Происшествия

В Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано

Всего в городе зарегистрировано 25 случаев коронавируса, пятеро заболевших выздоровели.
Вести.Севастополь 24 апреля в 03:15
52
Технологии

В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 01:09
8
Общество

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
URA.Ru 24 апреля в 21:26
420
Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
73
Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
3
Здоровье

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
26
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
715
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,3K
Здоровье

В Свердловской области выявлено 58 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев заражения COVID-19.
АН Между строк 05:13
17
Здоровье

В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом

Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Здоровье

Названо число заболевших коронавирусом в Тверской области на 25 апреля

По данным оперативного штаба на сегодняшний день, 25 апреля, в регионе выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусом.
Все о Твери и Тверской области вчера в 06:38
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
281
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
968
Политика

Южнокорейские эксперты прокомментировали состояние Ким Чен Ына

Аргументы и Факты 04:00
4
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
7
Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском вчера в 12:14
293
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
679
Музыка

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
333
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
92
Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
388
Общество

В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека

За сутки в 83 российских регионах выявили 6361 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 05:22
Происшествия

Врачи больницы и скорой помощи в Улан-Удэ заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Бурятии. Заразились 10 врачей из больницы Улан-Удэ.
Политическая Экспертиза 04:27
8
Здоровье

Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района

Напомним, на момент 25 апреля органами власти выдано 80 пропусков, в основном для обеспечения снабжения жителей района товарами первой необходимости, лекарствами, продуктами, вывоза сельскохозяйственной продукции.
Катунь 24 вчера в 22:55
2
Общество

В Самарской области коронавирус подтвердился еще у 20 человек

Первый случай был зафиксирован в Красноярском районе. Таким образом, в Самарской области новая инфекция подтвердилась у 229 пациентов.
СОВА 05:05
190
Общество

В Пензенской области еще шесть человек заболели COVID-19

Еще у шести человек в Пензенской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию, общее число зараженных в регионе выросло до 261, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:22
1
Общество

Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье

В Московской области лидирует по количеству инфицированных коронавирусом город Одинцово.
ТК Звезда 02:05
94
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,4K
Общество

В России выявили 6361 новый случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6361 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 05:03
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
940
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное