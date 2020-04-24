Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост
Urbc.Ru24 апреля в 07:32
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Всего в городе зарегистрировано 25 случаев коронавируса, пятеро заболевших выздоровели.
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В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
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АН Между строк 05:13
Здоровье
В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом
Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Здоровье
Названо число заболевших коронавирусом в Тверской области на 25 апреля
По данным оперативного штаба на сегодняшний день, 25 апреля, в регионе выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусом.
Все о Твери и Тверской области вчера в 06:38
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
Армия и оружие
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«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Южнокорейские эксперты прокомментировали состояние Ким Чен Ына
Аргументы и Факты 04:00
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Газета.Ru вчера в 01:34
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Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
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Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
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Известия 24 апреля в 08:50
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Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
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В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека
За сутки в 83 российских регионах выявили 6361 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Бурятии. Заразились 10 врачей из больницы Улан-Удэ.
Политическая Экспертиза 04:27
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Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района
Напомним, на момент 25 апреля органами власти выдано 80 пропусков, в основном для обеспечения снабжения жителей района товарами первой необходимости, лекарствами, продуктами, вывоза сельскохозяйственной продукции.
Катунь 24 вчера в 22:55
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В Самарской области коронавирус подтвердился еще у 20 человек
Первый случай был зафиксирован в Красноярском районе. Таким образом, в Самарской области новая инфекция подтвердилась у 229 пациентов.
СОВА 05:05
Общество
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Еще у шести человек в Пензенской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию, общее число зараженных в регионе выросло до 261, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:22
Общество
Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье
В Московской области лидирует по количеству инфицированных коронавирусом город Одинцово.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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В России выявили 6361 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6361 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 05:03
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Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54