Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
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Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног

Медики обнаружили новый симптом коронавируса на пальцах ног, об этом сообщает Evo-rus.com.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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США и Китай сорвали конференцию G20

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Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

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Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
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