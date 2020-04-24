Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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ЦБ продолжает снижать ключевую ставку и ухудшать прогноз ВВП

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«Решение далось легко»: что означает снижение ключевой ставки на фоне коронакризиса

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Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

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Вести.Ru 11:29
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Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Политика

Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
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Происшествия

Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий

Источник в МВД рассказал РБК, что задержанный — бывший временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.
РБК 11:35
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
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Общество

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
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Общество

Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом.
РИА Новости 11:16
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

РИА Новости 07:35
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
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Общество

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском 11:31
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
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Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

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Армия и оружие

На юге Украины провели испытания ракеты «Ольха»

Одесса, Украина, 25 апреля 2020, 13:34 — REGNUM В Одесской области Украины продолжаются испытания ракеты «Ольха-М», сообщили 25 апреля в пресс-службе генштаба ВСУ.
REGNUM 06:34
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
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Космос

Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
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Здоровье

В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Общество

Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
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Футбол

Заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» находится в коме

Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Джуниор Самбиа, у которого выявили коронавирус, был введён в искусственную кому.
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Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
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Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
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Гаджеты

Не все смартфоны на Android получат запись звонков

На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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«Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд

По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС.
Lenta.ru 03:16
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Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
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Транспорт

Московское метро закроет вестибюли еще 13 станций

С 26 апреля из-за низкой нагрузки в московском метро закроются вестибюли еще 13 станций. Об этом сообщили на сайте столичной подземки.
Lenta.ru 11:37
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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