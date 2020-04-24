Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

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Транспорт ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 72

Здоровье В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом Главный инфекционист Приморского края Анна Симакова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 8

Шоу-бизнес Обнаженная Дана Борисова раскрыла стоимость своих эскорт-услуг Российская телеведущая оголила грудь в прямом эфире Instagram с Олесей Малибу, рассказав, сколько стоят ее экскорт-услуги.

Шоу-бизнес Татьяну Буланову выписали из больницы Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. 6

Наука Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.

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Наука Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается. 2

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 154

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Киберспорт Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.

Экономика ЦБ прогнозирует падение ВВП России на 8% во втором квартале года Москва, 24 апреля 2020, 15:53 — REGNUM Российскую экономику во втором квартале 2020 года может ожидать спад до 8%. Об этом заявила 24 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 2

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 16

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