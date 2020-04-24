Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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Татьяна Голикова напомнила, что в России число зараженных коронавирусом за последнюю неделю выросло в 2,1 раза.
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Транспорт

ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

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Авто

В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
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Общество

Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США

В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
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Здоровье

В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Главный инфекционист Приморского края Анна Симакова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
RT на русском 11:19
Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru 20:20
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Энергетика

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:29
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
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Обнаженная Дана Борисова раскрыла стоимость своих эскорт-услуг

Российская телеведущая оголила грудь в прямом эфире Instagram с Олесей Малибу, рассказав, сколько стоят ее экскорт-услуги.
Народные новости 05:37
Шоу-бизнес

Татьяну Буланову выписали из больницы

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
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Наука

Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science 04:35
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Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 19:23
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
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Общество

В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
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Наука

Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса

Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
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Здоровье

Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

Итальянские исследователи изучили данные o смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее других регионов страны пострадавшей от эпидемии.
Известия 19:23
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Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Общество

Тюрьма США отказала Ярошенко в досрочном освобождении

Тюрьма США, в которой содержится Константин Ярошенко, отказала ему в досрочном освобождении. Об этом рассказал адвокат Алексей Тарасов.
Вечерняя Москва 20:20
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Киберспорт

Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas

Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru вчера в 15:19
Экономика

ЦБ прогнозирует падение ВВП России на 8% во втором квартале года

Москва, 24 апреля 2020, 15:53 — REGNUM Российскую экономику во втором квартале 2020 года может ожидать спад до 8%. Об этом заявила 24 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
REGNUM 08:53
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Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
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Игры

XCOM 2 стала временно бесплатной в Steam и на Xbox One

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Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
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Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 12:07
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Киберспорт

Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern Warfare

В Сети появилось очередное обновление Call of Duty: Modern Warfare.
Дни24 09:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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