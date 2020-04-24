Финансы
КоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Факты24 апреля в 08:14
Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост
Urbc.Ru24 апреля в 07:32
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Комментарии
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Здоровье
«В нашем отделении заразились почти все»: сотрудники института травматологии имени Вредена записали видео с просьбой о помощи
В интернете появилось эмоциональное видео от, предположительно, одной из сотрудниц петербургского института травматологии и ортопедии имени Вредена.
КП - Санкт-Петербург 15:00
Политика
США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20
25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста вчера в 08:03
Общество
Информацию о панике в Пхеньяне опровергли
Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью.
Известия 12:42
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.
Lenta.ru 17:05
Здоровье
Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa 01:26
Кино
Аль Пачино 80 лет: собрали мемы по мотивам фильма «Крестный отец»
В честь юбилея актера собрали самые смешные мемы, которые подарили нам кадры из фильма про мафиозную семью Корлеоне.
Peopletalk вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
Происшествия
В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны
По информации агентства «ТИА», на путях загорел пассажирский вагон нерабочего парка, который стоял на запасном пути.
РБК 16:04
Происшествия
В Туле из-за коронавируса умер терапевт
Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии.
ТАСС вчера в 17:10
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Экономика
Ростуризм приступил к сбору заявок на получение субсидий туроператорам
Сообщается, что в рамках утвержденных правительством правил получения субсидий Ростуризм начал подготовку к приему заявок от туроператоров.
ИА Красная Весна 16:56
Политика
Лукашенко объяснил отказ от введения ограничений из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему белорусские власти отказались на фоне коронавируса вводить ограничения для передвижения людей и работы экономики.
РИА Новости 15:35
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Кино
Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети
На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный".
Российская газета 05:01
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Политика
Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
Игры
Автор манги «Хвост Феи» забыл про сон из-за Final Fantasy 7 Remake
Издание отмечает, что на получение такого трофея обычно уходит около 70 часов игрового времени и подобный результат Масимы говорит о том, что, похоже, он забыл про сон.
REGNUM 16:27
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04