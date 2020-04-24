Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 300

Наука Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении от коронавируса Ученые из Китая провели клинические испытания, в ходе которых доказали, что Арбидол и Лопинавир/Ритонавир совершенно бесполезны в лечении коронавируса, сообщает Shraibikus News. 138

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 21

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Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 113

Происшествия В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 98

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 349

Общество В России заявили о необходимости продлить режим самоизоляции О необходимости продлить ограничительные меры заявила глава службы Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, запись которого опубликована на сайте правительства. 3,3K

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Футбол Семак назвал самых ярких игроков в нынешнем сезоне РПЛ Наставник "Зенита" Сергей Семак назвал самых ярких футболистов сезона-2019/2020 в чемпионате России.

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 327

Кино Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety. 1

Хоккей Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022 Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Наука Ученые проверили, помогают ли самодельные маски против коронавируса Американские физики провели несколько экспериментов с самодельными масками из двух слоев ткани разного типа и пришли к выводу, что такие средства защит могут быть не хуже респираторов класса N95, которые рекомендуют для врачей и медсестер. 4

Политика СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 4

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,7K

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