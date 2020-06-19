Коронавирус
RT на русскомЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
Читать в источнике
Оценить637
с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
Подробнее о событии
Показать все источники
«Затухающее смягчение». Банк России готов снизить ключевую ставку до минимума
Деловой квартал (Екатеринбург)17 июня в 02:09
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Политика
Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет вчера в 03:16
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Как дожди повлияли на запасы питьевой воды для Симферополя
Крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.
РИА Новости Крым 05:36
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Общество
Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил введенное ранее ограничение на продажу алкоголя после 19 часов вечера.
Политсовет 07:47
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Общество
Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
Синоптики уточняют, что 20 июня прогнозируются гроза, сильный, а местами очень сильный дождь (десять-пятнадцать и 20-30 миллиметров осадков), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.
РИА Новости 06:50
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
К 2030 году в России может появиться налог или лицензия на искусственный интеллект.
РБК 06:19
Политика
ЕС призвал Минск немедленно освободить кандидата в президенты Бабарико
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить из СИЗО кандидата в президенты страны Виктора Бабарико и его сына.
Известия 07:52
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
Экономика
Россияне из-за коронавируса стали хуже платить за услуги ЖКХ
Платежи за услуги ЖКХ в целом по стране снизились на 7-10% в мае-июне в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:32
Политика
Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
Общество
РБК: более ста магазинов в центре Москвы закрылись за время пандемии
За время самоизоляции в центре Москвы закрылись более сотни магазинов и кафе, сообщает РБК.
РИА Новости 04:02
Культура
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Ситуации, в которых оказываются британские звезды шоу-бизнеса, мультимиллионеры, телеведущие, спортсмены и другие знаменитости сильно напоминают нашумевшие российские скандалы последних лет.
Волга Ньюс 07:02
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09