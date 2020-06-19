с чего всё началось

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.

Общество «Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе 5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 69

Политика Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. 3,6K

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 4,7K

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 120

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 6

Общество Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил введенное ранее ограничение на продажу алкоголя после 19 часов вечера. 1

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,8K

Общество «Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д. 86

Общество Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве Синоптики уточняют, что 20 июня прогнозируются гроза, сильный, а местами очень сильный дождь (десять-пятнадцать и 20-30 миллиметров осадков), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 838

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье. 15

Экономика Россияне из-за коронавируса стали хуже платить за услуги ЖКХ Платежи за услуги ЖКХ в целом по стране снизились на 7-10% в мае-июне в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.