Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Газета.Ru вчера в 11:10
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
Lenta.ru 20 июня в 13:10
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
Общество
В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека
REGNUM вчера в 12:16
Армия и оружие
Названо оптимальное направление удара США по России
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ 20 июня в 00:13
Общество
Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым
Правда ПФО вчера в 10:01
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 20 июня в 06:09
Происшествия
В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней
Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания
Газета.Ru вчера в 07:41
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году
Владимир Путин дал большое интервью телеканалу «Россия 1», в ходе которого рассказал о том, будет ли баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в 2024 году.
Ореанда-Новости вчера в 07:26
Общество
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:54
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы
Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета.
OAnews вчера в 11:33
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Экономика
Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии
По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 20 июня в 10:04
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
RT на русском вчера в 08:49
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46