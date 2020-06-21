Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Безработица растет, зарплаты снижаются

Независимая газетавчера в 11:58

С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

Гарант19 июня в 06:45

Ключевая ставка ЦБ опустилась на доисторический уровень

Коммерсантъ19 июня в 18:32

Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Парламентская газета19 июня в 15:20

События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

РИА Новости20 июня в 01:00
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Газета.Ru вчера в 11:10
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
Lenta.ru 20 июня в 13:10
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
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Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека

REGNUM вчера в 12:16
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Армия и оружие

Названо оптимальное направление удара США по России

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ 20 июня в 00:13
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Общество

Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым

Правда ПФО вчера в 10:01
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 20 июня в 06:09
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Происшествия

В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней

Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
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Происшествия

Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания

Газета.Ru вчера в 07:41
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опроверг обвинения анонима в сексуальных домогательствах

Ридус 02:43
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Политика

Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году

Владимир Путин дал большое интервью телеканалу «Россия 1», в ходе которого рассказал о том, будет ли баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в 2024 году.
Ореанда-Новости вчера в 07:26
18K
Общество

За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:54
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
13
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы

Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета.
OAnews вчера в 11:33
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
1,3K
Экономика

Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 20 июня в 10:04
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Политика

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
RT на русском вчера в 08:49
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
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