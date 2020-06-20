Финансы

Вести.RuВести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

РИА Новости18:21

Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

Интерфакс15:39

Центробанк РФ снизил ставку до 4,5%

NewInform06:38

Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России

Экономика сегодня12:29

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС07:11

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее

Деловой квартал (Екатеринбург)07:03

Экономист оценил влияние рекордно низкой ключевой ставки ЦБ на жизнь россиян

Народные новости13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Газета.Ru 09:18
702
Наука

В Израиле нашли уникальный скипетр от «божественной статуи»

Уникальный скипетр от «божественной статуи» нашли во время раскопок Еврейского университета в Иерусалиме.
Версия.Инфо 05:18
3
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

РИА Новости 17:21
Происшествия

Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены в пруду мертвыми

Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими.
Пятый канал 16:16
26
Политика

Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM 14:56
185
Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
3,9K
Политика

Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 10:33
10
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
796
Политика

Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты

Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
1
Игры

Spider-Man: Miles Morales можно сравнить с Uncharted: The Lost Legacy – разработчик обратился к игрокам

Творческий директор студии Insomniac Games Брайан Хортон обратился к пользователям и отметил, что анонсированный недавно Marvel’s Spider-Man: Miles Morales является самостоятельной игрой и предложит "полноценную сюжетную линию о Майлзе Моралесе".
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
2
Футбол

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

РИА Новости 17 июня в 15:06
1
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Хворостовского решил стать музыкантом

RuNews24.ru 05:32
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной боли

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, назвал самый опасный вид головной боли.
Lenta.ru 20:20
5
Кино

The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4

Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
1
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
703
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
511
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова Анна-Мария собирается стать опекуном спивающейся матери

Брак распался в 2015 году, спустя 5 лет актер забрал к себе их общую с Ксенией дочь – Анну-Марию.
Privet-Rostov.ru 11:44
54
Футбол

«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ со счетом 10:1

В матче в матче Российской премьер-лиги «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Дождь 16:25
3
Авто

«АвтоВАЗ» разработал гоночную Lada Granta

Фото: Lada Спортивное подразделение «АвтоВАЗа» разработало гоночную версию Lada Granta.
Daily-Motor.Ru 04:38
9
Наука

Ученые, возможно, обнаружили кандидата на темную материю

Группа ученых из разных стран, входящая в коллаб XENON обнародовала итоги экспериментов по поиску загадочной темной материи.
Live24 08:41
6
Общество

Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
77
Футбол

Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова»

Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru 19:00
Общество

В российском регионе сняли ограничение на продажу алкоголя

В Свердловской области сняли ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за коронавируса.
Lenta.ru 09:59
25
Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
420
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU вчера в 23:52
84
Энергетика

Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум

Стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла 57,8 тыс. руб. за тонну (+1,1%), тем самым вновь обновила исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 09:48
4,3K
Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
2
Наука

В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
8
Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Газета.Ru 17:48
190
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное