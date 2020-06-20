Финансы
Вести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
Экономика сегодня12:29
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
Деловой квартал (Екатеринбург)07:03
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Наука
В Израиле нашли уникальный скипетр от «божественной статуи»
Уникальный скипетр от «божественной статуи» нашли во время раскопок Еврейского университета в Иерусалиме.
Версия.Инфо 05:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
РИА Новости 17:21
Происшествия
Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены в пруду мертвыми
Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими.
Пятый канал 16:16
Политика
Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM 14:56
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Политика
Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 10:33
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
РИА Новости 13:39
Игры
Spider-Man: Miles Morales можно сравнить с Uncharted: The Lost Legacy – разработчик обратился к игрокам
Творческий директор студии Insomniac Games Брайан Хортон обратился к пользователям и отметил, что анонсированный недавно Marvel’s Spider-Man: Miles Morales является самостоятельной игрой и предложит "полноценную сюжетную линию о Майлзе Моралесе".
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Футбол
«Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
РИА Новости 17 июня в 15:06
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Хворостовского решил стать музыкантом
RuNews24.ru 05:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной боли
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, назвал самый опасный вид головной боли.
Lenta.ru 20:20
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова Анна-Мария собирается стать опекуном спивающейся матери
Брак распался в 2015 году, спустя 5 лет актер забрал к себе их общую с Ксенией дочь – Анну-Марию.
Privet-Rostov.ru 11:44
Футбол
«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ со счетом 10:1
В матче в матче Российской премьер-лиги «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Дождь 16:25
Авто
«АвтоВАЗ» разработал гоночную Lada Granta
Фото: Lada Спортивное подразделение «АвтоВАЗа» разработало гоночную версию Lada Granta.
Daily-Motor.Ru 04:38
Наука
Ученые, возможно, обнаружили кандидата на темную материю
Группа ученых из разных стран, входящая в коллаб XENON обнародовала итоги экспериментов по поиску загадочной темной материи.
Live24 08:41
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Футбол
Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru 19:00
Общество
В российском регионе сняли ограничение на продажу алкоголя
В Свердловской области сняли ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за коронавируса.
Lenta.ru 09:59
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU вчера в 23:52
Энергетика
Цена бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический максимум
Стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла 57,8 тыс. руб. за тонну (+1,1%), тем самым вновь обновила исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41