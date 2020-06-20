Финансы
Вести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.
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Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
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В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы
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«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
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РИА Новости 18 июня в 09:01
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На фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США многие американские компании задумались об изменении своей продукции.
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Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
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Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Точилин: «Сочи» модно делать крайним, а клуб унижали с первого тура
Футбольный клуб "Сочи" стало модно делать крайним в ситуации с неспособностью "Ростова" прислать на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) основной состав, но все забывают, что "Сочи" унижали, начиная с первого тура, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Александр Точилин.
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
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В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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