Финансы

Вести.RuВести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.
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Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

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Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

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Экономист оценил влияние рекордно низкой ключевой ставки ЦБ на жизнь россиян

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Центробанк РФ снизил ставку до 4,5%

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Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАССвчера в 07:11
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Футбол

17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ

Попов признан лучшим игроком матча. Хотя его команда и проиграла «Сочи» со счетом 1:10, ростовская молодежка держалась достойно.
Московский Комсомолец 05:14
Общество

В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса

По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 18 июня в 03:46
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Происшествия

В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы

Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с "фаерами" перекрыли дорогу около стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 03:55
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
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Общество

118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 03:05
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

В России разблокировали Telegram

В России разблокировали Telegram. Сообщение об этом появилось в самом мессенджере.
Брянские новости 18 июня в 08:06
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Общество

В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы

«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 18 июня в 09:01
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Общество

Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее

На фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США многие американские компании задумались об изменении своей продукции.
Комсомольская правда 03:41
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Общество

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер

Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
Известия 05:25
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Вести.Ru вчера в 14:07
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Здоровье

Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос вчера в 13:50
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Кино

Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера

Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 05:50
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Общество

Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления

Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Политика

Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»

Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишет Die Welt.
РИА Новости вчера в 20:56
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
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Армия и оружие

В Китае освободили десять взятых в плен индийских солдат

Нью-Дели, 19 июня 2020, 06:49 — REGNUM Китайское командование освободило десять индийских военнослужащих, которые были взяты в плен во время пограничных столкновений три дня назад, сообщает 18 июня индийская газета Hindu со ссылкой на источник в спецслужбах.
REGNUM 18 июня в 23:49
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Технологии

Новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость

В популярном видеохостинге YouTube появилось видео, в котором демонстрируется то, как новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость 205 узлов, что, к слову, практически равносильно 380 км/ч.
Ferra 05:18
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Футбол

Точилин: «Сочи» модно делать крайним, а клуб унижали с первого тура

Футбольный клуб "Сочи" стало модно делать крайним в ситуации с неспособностью "Ростова" прислать на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) основной состав, но все забывают, что "Сочи" унижали, начиная с первого тура, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Александр Точилин.
РИА Новости 03:34
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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