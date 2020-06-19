с чего всё началось

В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,7K

Общество Вероятный оппонент Лукашенко на выборах задержан КГБ Заявивший о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико находится в следственном изоляторе КГБ, сообщили в предвыборном штабе Бабарико 19 июня агентству РИА Новости. 666

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 223

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 345

Хоккей СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна Петербургский СКА в результате обмена с "Сочи" получил права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию.

Армия и оружие Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС. 535

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 452

Здоровье В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 14

Космос Первый частный спутник для связи с Луной запустят к 2023 году Частная международная компания CommStar Space Communications собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор.

Общество В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности» Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. 19

Происшествия В Киеве из окна 4 этажа выпала мать с трехлетним ребенком 19 июня в Киеве произошло громкое ЧП — из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала молодая женщина вместе со своим трехлетним ребенком.

Гаджеты Apple может переименовать iPhone и iOS Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone. 14

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала архивное фото и поразила поклонников Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала архивное фото, чем взбудоражила поклонников. Снимок она выложила в «Инстаграм».

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 4

Политика Путин показал журналистам «секретную комнату» в своем кабинете Изначально в планы экскурсии входил только рабочий кабинет, однако затем Владимир Путин рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, куда никогда не ступала нога журналистов. 680