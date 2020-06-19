Финансы
Вести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
Экономика сегодня12:29
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
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В регионе смогут возобновить работу летние кафе на открытом воздухе.
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Армия и оружие
Иранские военные запустили крылатые ракеты в Оманском заливе
Иранские военно-морские силы успешно завершили пуски крылатых ракет в Оманском заливе.
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Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве.
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Частная международная компания CommStar Space Communications собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор.
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Apple может переименовать iPhone и iOS
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Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
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Путин показал журналистам «секретную комнату» в своем кабинете
Изначально в планы экскурсии входил только рабочий кабинет, однако затем Владимир Путин рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, куда никогда не ступала нога журналистов.
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Режим ограничений в Воронежской области продлили до 28 июня
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Американская сланцевая нефть вскоре может обесцениться. Исторический обвал ожидают производители легкой нефти уже в ближайшее время.
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Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
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