с чего всё началось

В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.

Общество В России запустили сервис для поступления в вуз онлайн Минобрнауки России запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Шоу-бизнес Дольф Лундгрен женится во второй раз Американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз.

Общество Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой» Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом. 144

Политика Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд. 71

Общество В Москве за сутки скончались 34 человека с коронавирусом «В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония», - заявили в штабе, отметив, что у них был подтвержден COVID-19.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.

Футбол Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.

Спорт Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Автоспорт Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 115

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 7

Общество В Крыму нашли большие запасы пресной воды Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ). 1,4K