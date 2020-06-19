Финансы

Вести.RuВести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

До объявления в мире пандемии Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых. Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку.
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 ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.
Коммерсантъ07:54

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Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%

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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Эхо Москвы09:30

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

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Аналитики спрогнозировали последствия снижения ставки ЦБ для россиян

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Масленников: ЦБ поддержал рынок кредитов рекордным снижением ключевой ставки

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4,5%: ключевая ставка обновила исторический минимум

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Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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Происшествия

На Волге в Саратовской области обнаружили массовый мор рыбы

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Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию

Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
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Общество

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РИА Новости 09:26
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Политика

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Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
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Общество

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Общество

Евгений Куйвашев разрешил работу косметологов и фитнес-центров

Согласно документу, в Свердловской области допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10 % от вместимости спортивного объекта.
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Гаджеты

Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая состоится 22 июня.
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Космос

«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

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Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
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Шоу-бизнес

Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ

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Общество

В Псковской области готовят к открытию летние кафе

Псковская область в понедельник, 22 июня, отменит ряд ограничений. Это связано с нормализацией эпидемиологической обстановки.
Inc-news.ru 09:16
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

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Общество

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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Футбол

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«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
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Культура

Фестиваль «Зеркало» пройдет 25-30 июня в онлайн-формате

XIV МКФ имени А. Тарковского "Зеркало", первый в России крупный кинофестиваль в онлайн-формате, пройдет 25-30 июня.
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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

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Авто

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Общество

На Россию надвигается похолодание

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Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

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Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

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Культура

«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы

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Путин показал секретную комнату в своем кабинете

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Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

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