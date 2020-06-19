Финансы
Вести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
До объявления в мире пандемии Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых. Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
Известия 09:10
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
Общество
Калининградская область готова к смягчению ограничений
Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости 09:26
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работу косметологов и фитнес-центров
Согласно документу, в Свердловской области допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10 % от вместимости спортивного объекта.
Телеканал ОТВ 07:34
Гаджеты
Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая состоится 22 июня.
Piter.tv 01:28
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ
URA.Ru 17 июня в 14:18
Общество
В Псковской области готовят к открытию летние кафе
Псковская область в понедельник, 22 июня, отменит ряд ограничений. Это связано с нормализацией эпидемиологической обстановки.
Inc-news.ru 09:16
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Футбол
«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»
«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
Культура
Фестиваль «Зеркало» пройдет 25-30 июня в онлайн-формате
XIV МКФ имени А. Тарковского "Зеркало", первый в России крупный кинофестиваль в онлайн-формате, пройдет 25-30 июня.
ТАСС 08:47
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18