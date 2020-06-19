с чего всё началось

До объявления в мире пандемии Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых. Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку.

Культура Скончался актер Василий Стоноженко Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина. 5

Общество Калининградская область готова к смягчению ограничений Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 1

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 29

Общество Евгений Куйвашев разрешил работу косметологов и фитнес-центров Согласно документу, в Свердловской области допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10 % от вместимости спортивного объекта. 11

Гаджеты Apple может переименовать iOS в iPhone OS Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая состоится 22 июня. 13

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 72

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 774

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,1K

Игры Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта. 70

Футбол «Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи» «Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 843

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. 3,1K