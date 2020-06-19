Финансы
Вести.RuБанк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
До объявления в мире пандемии Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых. Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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Футбол
«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Сын Никиты Хрущёва скончался в США
RT на русском вчера в 18:02
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Культура
Скончался заслуженный артист России Василий Стоноженко
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом в пятницу сообщили в российском Союзе театральных деятелей.
Культуромания 09:24
Политика
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 10:08
Здоровье
Рекордную смертность от коронавируса зафиксировали на Украине
Наибольшее число зараженных отмечается во Львовской области. За сутки там зафиксировали 155 случаев заболевания.
Live24 17 июня в 03:44
Происшествия
В Брянске возбудили уголовное дело против криминального «авторитета»
Брянск, 19 июня 2020, 12:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении уроженца Республики Азербайджан возбудили в Брянске.
REGNUM 05:38
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС.
Известия 09:10
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
RT на русском 02:49
Политика
МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа
МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
Машина семьи экс-депутата сбила ребенка в Петербурге
Как стало известно РЕН ТВ, на пешеходном переходе в Петербурге Range Rover наехал на пятилетнего мальчика.
РЕН ТВ 09:45
Общество
Центр Сиэтла объявил себя Автономной территорией
Центр одного из крупных городов объявил себя автономной территорией.
Время МСК 16 июня в 17:00
Общество
Режим самоизоляции в Оренбургской области отменён
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе для иностранных граждан до 5 июля (на 2 недели).
Orsk.ru 09:45
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском вчера в 07:20
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы вчера в 01:03
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39