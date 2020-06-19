с чего всё началось

До объявления в мире пандемии Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых. Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку.

Футбол «Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи» Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 44

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 299

Общество Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года. 18

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,2K

Политика Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. 6

Культура Скончался заслуженный артист России Василий Стоноженко Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом в пятницу сообщили в российском Союзе театральных деятелей. 5

Политика На Украине заявили о начале новой волны коронавируса Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.

Здоровье Рекордную смертность от коронавируса зафиксировали на Украине Наибольшее число зараженных отмечается во Львовской области. За сутки там зафиксировали 155 случаев заболевания.

Происшествия В Брянске возбудили уголовное дело против криминального «авторитета» Брянск, 19 июня 2020, 12:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении уроженца Республики Азербайджан возбудили в Брянске. 7

Армия и оружие Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС. 521

Происшествия Машина семьи экс-депутата сбила ребенка в Петербурге Как стало известно РЕН ТВ, на пешеходном переходе в Петербурге Range Rover наехал на пятилетнего мальчика. 34

Общество Режим самоизоляции в Оренбургской области отменён Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе для иностранных граждан до 5 июля (на 2 недели).

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов. 3,2K

Общество В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности» Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. 11

Политика МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы «Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 49

Наука Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19 У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха. 46

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3,3K

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 843