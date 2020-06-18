Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 18 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Официальный курс валют: Центробанк назвал стоимость доллара и евро на выходные
Свободная Прессавчера в 07:39
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество
В Кузбассе отменили часть ограничений, введённых из-за коронавируса
В Кемеровской области возобновляют работу выставочные залы и центры, танцевальные студии и кружки.
Газета Кемерова вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Джей Ло надела самые модные шорты нового сезона
Кожаные шорты «ржавого» цвета из коллекции Coach Pre-Fall'20 и замшевая рубашка того же оттенка идеально дополняли друг друга.
Wday.ru вчера в 00:43
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии
В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
NewInform 18 июня в 08:31
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Политика
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль
О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 18 июня в 13:03
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Экономика
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
На заседании комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, контролируемого, разумеется, фракцией "Слуга народа", 17 июня обсуждался проект постановления "О докладе председателя Национального банка Украины Верховной раде Украины о деятельности Национального банка Украины".
РИА Новости 01:00
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на Парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет посетить Москву и присутствовать на Параде Победы, который пройдёт на Красной площади 24 июня.
Life.ru вчера в 10:51
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны
Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна вчера в 01:45
Экономика
Сбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы
Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%.
MosTimes вчера в 14:04
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
BFM.ru вчера в 05:04
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 18 июня в 03:48
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Футбол
«Локомотиву» отказали в поддержке
Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.
Коммерсантъ вчера в 13:58
Политика
Путин и Лукашенко договорились «продолжить разговор в Москве»
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Москве для обсуждения вопросов экономики.
RT на русском вчера в 07:18
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Экономика
Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
Ведомости вчера в 07:16
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета вчера в 00:33
Кино
Новая комедия от «Квартета И» выйдет осенью
Комедийный фильм «Разговорник» от театра «Квартет И» выйдет осенью 2020 года. Режиссёром выступил Сергей Сенцов.
News.ru вчера в 12:10
Общество
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru 18 июня в 22:15