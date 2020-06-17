Официальные курсы иностранных валют снижены к рублю, следует из данных Центробанка РФ. Курс доллара на 18 июня составляет 69,48 рубля, а евро – 78,38 рубля. Таким образом, курс доллара снизился на 27,02 копейки – до 69,4822 рубля.

Банк России снизил курсы доллара и евро на 18 июня

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