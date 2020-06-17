Финансы
Экономика сегодняБанк России снизил курсы доллара и евро на 18 июня
Официальные курсы иностранных валют снижены к рублю, следует из данных Центробанка РФ. Курс доллара на 18 июня составляет 69,48 рубля, а евро – 78,38 рубля. Таким образом, курс доллара снизился на 27,02 копейки – до 69,4822 рубля.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
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Американский журнал National Interest опубликовал статью господина Путина 18 июня.
Коммерсантъ 22:07
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
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РБК 21:19
Экономика
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Политика
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Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
Футбол
Названа причина новой вспышки коронавируса в Черногории
В Черногории произошла новая вспышка коронавируса, причем большинство новых заболевших это граждане, посетившие полуфинал Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), прошедший в Белграде, сообщает Blic.
ProstoProSport 02:21
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Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта
Чемпионат 06:45
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 06:35
Гаджеты
Цена на iPhone 8 рекордно упала
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Мойка78 19:17
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Общество
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Кто сможет получить новое пособие для отцов и матерей-одиночек: Как сказано в предложении НРК, даже с учетом мер поддержки из-за коронавируса, родители-одиночки до сих пор относятся к социально незащищенным группам населения.
Сиб.фм 19:32
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Зеландии
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
RT на русском вчера в 09:15
Общество
Агроном дала советы по мытью ягод
19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.
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Политика
Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске
Южный Федеральный 09:21
Авто
Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 07:46
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах
Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
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РБК вчера в 08:15
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Общество
В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр
Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
ТАСС 20:00
Политика
Евросоюз одобрил продление санкций против России
Лидеры стран Евросоюза одобрили продлить на полгода экономические санкции против России.
Lenta.ru 08:55
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
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Трамп объяснил причину вывода войск из Германии
Сокращение численности американского военного контингента в Германии объясняется большими долгами немецкой стороны перед НАТО, заявил президент США Дональд Трамп 18 июня в интервью газете The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 10:43