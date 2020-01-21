Финансы
Экономика сегодняБанк России снизил официальные курсы доллара и евро на 23 января
Доллар подешевел на 2,09 копейки – до 61,8343 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на четверг, 23 января. Курс евро снизился по сравнению с показателем на среду на 10,36 копейки – до 68,5186 рубля.
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ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник до 61,47 рубля
Московский Комсомолец20 января в 20:31
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
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