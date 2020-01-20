Финансы
Экономика сегодняБанк России снизил официальные курсы доллара и евро на 23 января
Доллар подешевел на 2,09 копейки – до 61,8343 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на четверг, 23 января. Курс евро снизился по сравнению с показателем на среду на 10,36 копейки – до 68,5186 рубля.
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Энергетика
У «сланцевой революции» кончается дешевый газ
За последние дни произошли два заметных события на американском рынке газа: цены на основном биржевом хабе страны упали ниже психологической отметки в два доллара за миллион БТЕ (британских термических единиц, это примерно 70 долларов за тысячу кубометров), а крупнейший в стране газодобытчик, компания EQT, объявила о миллиардных списаниях.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Теннис
Медведев вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
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NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Игры
Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One
К текущему моменту улучшить ситуацию не удалось, поэтому проект пришлось отложить на пять месяцев.
Политика
Помпео назвал Украину торговым партнером США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина для Соединенных Штатов является «огромным торговым партнером», передает Bloomberg.
Армия и оружие
Страшная правда: как во время боевых действий в Донбассе ВСУ жгли машины с беженцами
В ленте директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском Евгения Пшениченко рассказала, как к ним приезжали военные ВСУ и уговаривали покинуть населенный пункт, говоря, что иначе они все будут убиты.
Политика
Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ
Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ, он уже принял присягу.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Общество
Коллекторы могут начать собирать долги за ЖКХ с россиян
Исполнительный директор Гильдии управляющих компании в ЖКХ Вера Москвина рассказала телеканалу "360", что инструменты по взысканию долгов по ЖКХ в УК упразднены и теперь привлечение коллекторов для сбора коммунальных долгов стало необходимостью.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Здоровье
В Китае число инфицированных коронавирусом превысило 570 человек
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил в четверг, что число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек.
Политика
В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией
Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус
Экс-главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус.
Авто
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Политика
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Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году.
Общество
Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Происшествия
Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии
Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.