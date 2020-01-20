Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России снизил официальные курсы доллара и евро на 23 января

Доллар подешевел на 2,09 копейки – до 61,8343 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на четверг, 23 января. Курс евро снизился по сравнению с показателем на среду на 10,36 копейки – до 68,5186 рубля.
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Курсы доллара и евро на 23 января

Банки.ру00:00

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,5186 руб

Финмаркет00:02

ЦБ понизил курс доллара на 23 января до 61,83 рубля

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АК&Мвчера в 06:26
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