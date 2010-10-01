Финансы
Экономика сегодняБанк России снизил официальные курсы евро и доллара на 22 июля
Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с обстановкой на торгах фондовых бирж. Иностранные валюты будут дешеветь, этому способствует резкий рост стоимости энергоресурсов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Показать все источники
Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле перенесли задачу войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Моя Москва.онлайн 06:03
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке
Президент Украины Зеленский заявил, что во время захвата автобуса с заложниками в Луцке были слышны выстрелы, автобус поврежден.
Вперёд (г. Батайск) 04:51
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля
Абхазия продлила закрытие границы с РФ до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
РИА Новости 09:39
Политика
Путин предложил Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края
Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву занять должность врио главы Хабаровского края.
ТК Звезда вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
РИА Новости 07:08
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Футбол
Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Общество
Россиян в Абхазии примут только со справкой об отсутствии коронавируса
Приём российских туристов в любых объектах размещения в Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Life.ru 05:51
Кино
Братья Руссо все еще готовы к экранизации «Секретных войн» для Marvel
Киноафиша России 09:35
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Общество
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Гаджеты
AMD анонсировала настольные гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir), которые нельзя будет купить
Как и ожидалось, сегодня компания AMD официально анонсировала гибридные процессоры для настольных ПК, известные под кодовым именем Renoir.
3DNews 09:00
Путешествия
Кипр открылся для туристов из 50 стран
Кипр объявил об открытии своих границ для иностранных туристов. Посетить курорты острова смогут путешественники из 50 стран.
TV BRICS 07:51
Здоровье
Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Путешествия
Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию
Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
BFM.ru 09:43
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
Российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции
Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Газета.Ru 10:20
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Здоровье
Бубонная чума приблизилась к границам России
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
URA.Ru 09:07