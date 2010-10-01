Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с обстановкой на торгах фондовых бирж. Иностранные валюты будут дешеветь, этому способствует резкий рост стоимости энергоресурсов.

Банк России снизил официальные курсы евро и доллара на 22 июля

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