Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с обстановкой на торгах фондовых бирж. Иностранные валюты будут дешеветь, этому способствует резкий рост стоимости энергоресурсов.

Банк России снизил официальные курсы евро и доллара на 22 июля

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