Финансы
Экономика сегодняБанк России снизил официальные курсы евро и доллара на 22 июля
Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с обстановкой на торгах фондовых бирж. Иностранные валюты будут дешеветь, этому способствует резкий рост стоимости энергоресурсов.
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Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском вчера в 15:35
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
Общество
Голикова поручила ускорить возобновление плановой помощи
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву ускорить внесение в правительство проекта о возобновлении плановой помощи, следует из протокола внеочередного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:20
Авто
На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости вчера в 08:01
Армия и оружие
В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа
Новый вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания.
ТАСС 01:02
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Футбол
Роналду делит второе место с Ромарио по голам за карьеру
Португалец забил 735 мячей за карьеру. Он догнал бразильского форварда Ромарио по точным ударам за карьеру в официальных турнирах.
Газета.Ru 01:11
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Армия и оружие
Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»
ГЛАС.RU 20 июля в 09:26
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец вчера в 19:16
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
Kazanfirst.ru вчера в 11:21
Армия и оружие
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной (Главред)
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного военного округа, после чего позднее военная активность России была замечена и в Керченском проливе на границе с Украиной.
ИноСМИ вчера в 02:24
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Здоровье
Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок
На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
Новости Саратова вчера в 12:51
Технологии
«Слата» запустила мобильную игру с ежедневным розыгрышем тысячи призов
Торговая сеть «Слата» возобновила акцию с немецкими ножами Berndes – их можно купить за один рубль при сборе фишек, которые выдаются за каждые 300 рублей в чеке.
ИркСиб вчера в 22:40
Политика
СМИ: в Британии хотят предоставить больше полномочий спецслужбам
Премьер Британии Борис Джонсон готов предоставить спецслужбам больше полномочий для борьбы с иностранным вмешательством, сообщает издание Times.
РИА Новости 01:25
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Странная спецоперация: Террорист в Луцке вышел и долго ждал, чтобы сдаться
В Сети появилось очень странное видео задержания террориста, захватившего заложников в Луцке.
Rusvesna.su вчера в 17:04
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
CT news вчера в 03:20
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Ридус вчера в 13:33
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru вчера в 00:55