с чего всё началось

Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей.

Политика США расторгают торговую сделку с Китаем Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане. 5

Здоровье На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.

Общество Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса. 1

Происшествия В Приморье жертвами коронавируса стали 37 человек На 23 июня в регионе всего зарегистрировано 3728 носителей коронавируса, вылечилось — 2 151 пациентов, умерли — 37. 15

Армия и оружие Российский спецназ получит уникальные парашюты Российские спецподразделения получат первую в мире парашютную систему, которая позволит десантироваться с высоты 70-80 метров.

Наука Мозг обезьяны увеличили с помощью человеческого гена Японские участники исследования являются пионерами в развитии технологий производства трансгенных приматов, и их опыт был использован для модификации генов обыкновенной игрунки (Callithrix jacchus) – маленькой обезьяны, обитающей в лесах Бразилии. 101

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 972

Политика Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны. 3

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 14

Общество Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 89

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 306

Культура Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон» В YouTube опубликован трейлер экранизации мюзикла «Гамильтон». Кинотеатральная версия спектакля выйдет 3 июля.

Авто С 1 июля российских водителей ждет три нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 134