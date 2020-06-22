Финансы
Российская газетаБанк России снизит коэффициенты риска по ипотеке
Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъ14:22
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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ВладТайм 08:33
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Японские участники исследования являются пионерами в развитии технологий производства трансгенных приматов, и их опыт был использован для модификации генов обыкновенной игрунки (Callithrix jacchus) – маленькой обезьяны, обитающей в лесах Бразилии.
Популярная механика 20 июня в 09:17
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
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Из Барнаула коронавирус «уходит» в районы Алтайского края
В Барнауле зафиксировано снижение количества зараженных коронавирусом. При этом в раойнах края наблюдается обратная тенденция.
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Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Спорт
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Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Политика
Зеленский заявил, что не приехал бы на парад Победы в Москву
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Культура
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон»
В YouTube опубликован трейлер экранизации мюзикла «Гамильтон». Кинотеатральная версия спектакля выйдет 3 июля.
Культуромания 05:11
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
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В США умер режиссер Джоэл Шумахер
В США умер известный режиссер Джоэл Шумахер, сообщает Variety.
МИР 24 16:52
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На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн).
Газета.Ru 18:31