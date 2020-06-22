с чего всё началось

Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.

Политика Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что русский текст статьи главы государства Владимира Путина содержит более точные данные о числе погибших по Ржевом во время Великой Отечественной, так как английский текст был отправлен заранее, когда работа в архивах еще продолжалась.

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Фигурное катание Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе ради тренировок в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 344

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