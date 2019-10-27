Экономика

ВедомостиВедомостиБанки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Ссудные дни

Российская газета00:02

Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

Ведомостивчера в 02:58

В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?

Пятый канал26 октября в 18:30

Центробанк снизил прогноз по инфляции

Амурская правда26 октября в 21:33

Как Центробанк изменял процентную ставку в условиях санкций

Ежедневные Новости Владивостока26 октября в 19:32

Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ

News.ruвчера в 00:02

Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

ГлобалМСК.ру26 октября в 17:55
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Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Театрал 28 октября в 07:37
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Музыка

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Газета.Ru 00:15
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Политика

В Киеве подсчитали стоимость восстановления Донбасса

В Киеве подсчитали, что восстановление Донбасса после военных действий обойдется в 372 млн евро.
URA.Ru вчера в 22:24
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

REGNUM 00:36
Происшествия

На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Наука

Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ

Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.
Индикатор 28 октября в 10:37
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Политика

Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе

По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 16:12
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 22 октября в 20:02
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Политика

Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ

Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Происшествия

В Красноярском крае произошёл крупный пожар в коровнике

RT на русском 02:03
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Общество

Женский гороскоп на неделю (28 октября - 3 ноября)

Чтобы добиться высоких результатов, придется быть настойчивой - это главный принцип на этой неделе.
GreatLove вчера в 04:00
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
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«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 23:16
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