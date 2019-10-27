Экономика
ВедомостиБанки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?
Пятый канал26 октября в 18:30
Как Центробанк изменял процентную ставку в условиях санкций
Ежедневные Новости Владивостока26 октября в 19:32
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
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Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Политика
В Киеве подсчитали стоимость восстановления Донбасса
В Киеве подсчитали, что восстановление Донбасса после военных действий обойдется в 372 млн евро.
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Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
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На Урале поезд сбил двух девочек
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ
Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Политика
Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе
По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Политика
Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ
Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Происшествия
В Красноярском крае произошёл крупный пожар в коровнике
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
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Женский гороскоп на неделю (28 октября - 3 ноября)
Чтобы добиться высоких результатов, придется быть настойчивой - это главный принцип на этой неделе.
Происшествия
Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова
Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Хоккей
«Даллас» переиграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Радулова
«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.