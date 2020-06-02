Финансы
РосбалтБанк России снова понизил официальные курсы доллара и евро
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 3 июня, понижен сразу почти 73 копейки до 68,9831 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 86 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 76,7782 рубля.
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Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК 13:16
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Газета.Ru 20:18
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Музыка
Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»
БрянскToday вчера в 03:29
Экономика
Дальний Восток будет летать на общих основаниях
Местным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке В правительстве отказали авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.
Коммерсантъ 17:58
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город 09:06
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга.
РИА Новости 17:22
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Группа экспертов обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Здоровье
Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками
Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru вчера в 08:11
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Киберспорт
Riot Games показала релизный трейлер Valorant
Cyber.sports.ru 11:47
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом выросла на 25% в Хабаровском крае
В Хабаровском крае за одну неделю заболеваемость по коронаврусу выросла на 25% . Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
EastRussia 03:48
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Экономика
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.
Pravda.Ru 14:07
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK 13:57
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Политика
Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT
Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40