Финансы

РосбалтРосбалтБанк России снова понизил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 3 июня, понижен сразу почти 73 копейки до 68,9831 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 86 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 76,7782 рубля.
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