Финансы
РосбалтБанк России снова понизил официальные курсы доллара и евро
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 3 июня, понижен сразу почти 73 копейки до 68,9831 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 86 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 76,7782 рубля.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Экономика
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РБК 08:50
Политика
Председатель совета директоров Twitter ушел со своего поста
Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани покинул свой пост, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
РБК 18:56
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Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить
Российская газета 17:45
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Китайский автогигант Haval опубликовал официальные фотографии, по которым можно рассмотреть предстоящую новинку.
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Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа вчера в 14:09
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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой купил одежду почти на один миллион рублей
Популярный блогер Дава рассказал в своих Instagram историях о том, что недавно закупился в ЦУМе почти на один миллион рублей.
Версия.Инфо 02:00
Авто
Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию
Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ.
ПРАЙМ 31 мая в 17:04
Баскетбол
Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА
Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.
Спорт-Экспресс 08:51
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
Правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.
Чемпионат 07:03
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 08:24
Политика
Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего
Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM 05:45
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Общество
Губернатор Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода
Глава Славгорода Сергей Горбунов арестован по подозрению в получении крупной взятки в 2 млн рублей.
Алтайская правда 04:08
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Происшествия
Амурчанка распылила в лицо судебному приставу перцовый газ
В Амурской области женщина напала на судебного пристава, распылив ему в лицо перцовый газ. Теперь ее грозит наказание по уголовной статье.
Амур.инфо 20:35
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Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Гаджеты
Intel скоро свернёт производство процессоров Coffee Lake
Intel накануне опубликовала уведомление об обновлениях, согласно которому скоро производитель отправит «на пенсию» восьмое поколение своих процессоров.
Игромания.ру 13:43
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В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44