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Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

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Политика Объявившая бойкот России Катамадзе заявила о любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе в очередной раз прокомментировала ранее озвученный отказ выступать в России.

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