Финансы

Современный ПредпринимательБанк России снова снизил ключевую ставку

Следующее заседание Совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки состоится 25 октября 2019 года.
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Обвал ставок рублевых вкладов замедлится

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По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
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