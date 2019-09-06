Финансы

Современный ПредпринимательБанк России снова снизил ключевую ставку

Следующее заседание Совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки состоится 25 октября 2019 года.
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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

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ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем

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Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

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В Минфине Карелии рассказали о замедлении инфляции

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Центробанк сделал шаг к девальвации

Инвест-Форсайт06 сентября в 18:00

ЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки

News.ru13:59
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Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
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Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар

Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.
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Надежда Савченко стала официально безработной

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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
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В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Футбол

Пятов: хочу, чтобы команда поехала на Евро напрямую

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов перед игрой с Нигерией прокомментировал шансы команды попасть на Евро 2020.
Чемпионат 20:50
Футбол

Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было

Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Происшествия

В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами

Российская газета 18:30
Спорт

Иванюк стал вторым в прыжках в высоту в матчевой встрече Европы и США

РИА Новости 14:44
Кино

Пирс Броснан призвал уступить роль Бонда женщине

Телеканал 360° 19:41
Энергетика

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Армия и оружие

ОДК создаст двигатель нового поколения

В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
Игры

Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК

Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM 13:57
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Коммерсантъ 12:03
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Известия 19:26
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Финансы

Официальный курс евро снизился на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:31
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 20:49
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
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«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию

В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости 17:27
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