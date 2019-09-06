Финансы

Навигатор КировНавигатор КировВойти в зону нейтральности: Банк России снизил ключевую ставку

Ключевая ставка ЦБ РФ снижена на 25 базисных пункта и сейчас составляет 7% годовых. Такое решение принял совет директоров регулятора на заседании 6 сентября. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас этот важный параметр кредитно-денежной политики находится в нейтральной зоне.
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