Финансы
Lenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъ20 марта в 17:48
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Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье
Интерфакс20 марта в 11:08
Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ
ТАСС20 марта в 09:33
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