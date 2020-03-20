с чего всё началось

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.

Общество Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.

Политика В Сингапуре произошла вторая вспышка коронавируса В Сингапуре наблюдается вторая вспышка коронавируса COVID-19 из-за распространения болезни вне Китая, рассказал министр национального развития Лоуренс Вон на пресс-конференции.

Политика Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.

Футбол Фернандо Торрес назвал лучшую символическую сборную мира Бывший нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес в интервью клубному телевидению «Ливерпуля» назвал свою версию лучшей символической сборной мира.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.

Здоровье Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Политика Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу Власти РФ склоняются к ужесточению карантина в стране и принятию решительных мер по выявлению и наращиванию тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, для их последующей изоляции, поскольку именно такие шаги дадут возможность эффективно бороться с эпидемией, запас времени для этого у России пока сохраняется, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве.

Политика Эксперты предрекли закат США после пандемии Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы, пишет Foreign Policy со ссылкой на 12 ведущих мировых экспертов.

Экономика Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса 18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.