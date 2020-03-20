Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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Эксперты опасаются роста ипотечных ставок в РФ, несмотря на решение ЦБ

РИА Новостивчера в 11:28

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Саминвесторвчера в 06:51

ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

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Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье

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Накануне.Ruвчера в 08:16

Сохранение ключевой ставки увеличивает риски для экономики?

REGNUMвчера в 09:50
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
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Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»

Uznayvse.ru вчера в 11:32
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 21:56
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Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 18 марта в 13:39
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РИА Новости вчера в 15:01
Политика

Cтарожилы ООН вспомнили, каким был Лавров в должности постпреда России

Накануне юбилея корреспондент РИА Новости пообщался с теми, кто работал с Лавровым в его бытность постоянным представителем России при ООН.
РИА Новости вчера в 18:14
Происшествия

В челябинской школе с родителей брали деньги за уроки английского

REGNUM вчера в 12:30
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 21:49
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском вчера в 21:05
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:34
Наука

Более 20 000 человек согласились заразиться для разработки вакцины от коронавируса

Британская компания hVIVO, занимающаяся клиническими исследованиями, нашла более 20 000 добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 11:41
Общество

Дипломаты рассказали о возвращении российских студентов из КНР

Почти 80% российских студентов, проходящих обучение в китайских северо-восточных провинциях Ляонин и Цзилинь (Гирин), успели вернуться домой до пика эпидемии коронавируса, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Шэньян.
РИА Новости вчера в 23:09
Происшествия

Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
Российская газета 18 марта в 20:42
Общество

СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала федеральная земля Тироль в Австрии.
Аргументы и Факты вчера в 19:06
Общество

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК вчера в 12:05
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Российская газета вчера в 20:30
Футбол

Малком оценил вероятность выступления за сборную России

Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".
Vprognoze.ru вчера в 23:02
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Авто

Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Новые автомобили вчера в 04:57
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru 19 марта в 14:05
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
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