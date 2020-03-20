Коронавирус
Lenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить907
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт: Предложение реструктуризировать долги больных коронавирусом - дань моде
Накануне.Ruвчера в 08:16
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Шоу-бизнес
Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Происшествия
Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели
Политика
Cтарожилы ООН вспомнили, каким был Лавров в должности постпреда России
Накануне юбилея корреспондент РИА Новости пообщался с теми, кто работал с Лавровым в его бытность постоянным представителем России при ООН.
Происшествия
В челябинской школе с родителей брали деньги за уроки английского
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Экономика
Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы
Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Наука
Более 20 000 человек согласились заразиться для разработки вакцины от коронавируса
Британская компания hVIVO, занимающаяся клиническими исследованиями, нашла более 20 000 добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
Дипломаты рассказали о возвращении российских студентов из КНР
Почти 80% российских студентов, проходящих обучение в китайских северо-восточных провинциях Ляонин и Цзилинь (Гирин), успели вернуться домой до пика эпидемии коронавируса, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Шэньян.
Происшествия
Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе
"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
Общество
СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе
Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала федеральная земля Тироль в Австрии.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Футбол
Малком оценил вероятность выступления за сборную России
Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Авто
Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.