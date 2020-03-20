1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.

Экономика Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.

Политика В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Общество Дипломаты рассказали о возвращении российских студентов из КНР Почти 80% российских студентов, проходящих обучение в китайских северо-восточных провинциях Ляонин и Цзилинь (Гирин), успели вернуться домой до пика эпидемии коронавируса, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Шэньян.

Происшествия Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе "Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.

Общество Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.

Экономика В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.