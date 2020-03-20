Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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Эксперты опасаются роста ипотечных ставок в РФ, несмотря на решение ЦБ

РИА Новости11:28

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Все равно подорожает: что будет с ипотекой после решения ЦБ

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Падающий рубль не уронил ключевую ставку Банка России

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Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ

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Эксперты: сохранение ключевой ставки простимулирует спрос на ипотеку и жилье

Интерфакс11:08

Сохранение ключевой ставки увеличивает риски для экономики?

REGNUM09:50
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Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест

Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова.
Российская газета 10:52
Общество

США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»

Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 июля 2020 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
РИА Новости 11:52
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Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Общество

Карантин помог очистить воду в каналах Венеции

Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
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Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Экономика

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
REGNUM вчера в 01:32
Общество

США приостановят выдачу виз во всем мире из-за коронавируса

Власти Соединенных Штатов Америки приостанавливают выдачу виз во всем мире из-за ситуации с распространением коронавируса.
Известия 10:19
Происшествия

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО вчера в 04:10
Общество

Опубликован полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал полный список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры.
Москва 24 вчера в 14:05
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ 12:01
Авто

Компания Porsche назвала сроки выхода двух новинок

На ежегодной конференции немецкого производителя были озвучены даты появления двух новых автомобилей Porsche.
Тарантас Ньюс 08:56
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 07:05
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТРЦ

В тексте документа даны рекомендации собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров.
Molnet.ru 04:30
Общество

В Якутии выявили шесть новых случаев коронавируса

В Якутии выявили шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве республики.
Piter.tv 08:35
Происшествия

Жительница Татарстана пойдет под суд за фейки о коронавирусе

Позднее женщина узнала, что ее сообщение разошлось по многим чатам. Тогда она пыталась доказать знакомым, что это была шутка.
Казань24 02:29
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
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Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Деловое.ТВ вчера в 04:40
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Bimru.ru 04:14
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 09:10
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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
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NI предупредил об опасности попыток изоляции России

Западу лучше укреплять отношения с РФ, открывать для себя российскую культуру, а не опускаться до старых обид, добавляет NI.
Вести.Ru 12:01
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Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
НТВ вчера в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
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